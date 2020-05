Trattore si ribalta , ferito un 76enne. Ritrovato morto in casa propria un bidello in pensione

E di un morto e di un ferito grave il bilancio delle ultime ore a Castelvetrano. Nel tardo pomeriggio di oggi un 76enne castelvetranese B. P., ha subito un grave incidente mentre si trovava in un terreno di sua proprietà in contrada Airone. Per cause ancora n corso di accertamento il trattore sul quale viaggiava l’uomo si è ribaltato, mentre percorreva un tratto in discesa e l’uomo è rimasto sotto il mezzo riportando gravi lesioni come la frattura del bacino e fratture alle vertebre celebrali. Viste le gravi condizioni i sanitari hanno disposto l’immediato trasferimento al Trauma Center di Palermo.

Nel pomeriggio invece i Vigili del fuoco, accompagnati dai Carabinieri e dai sanitari del 118 sono intervenuti in via Urbano Rattazzi presso l’abitazione di Giuseppe Maggio, 68enne bidello in pensione che da qualche giorno non dava notizie di se …









