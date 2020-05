Trapani, Vigili del Fuoco e Polizia ricordano l’agente Apicella

Si sono vissuti momenti toccanti nella mattinata di Giovedì 30 Aprile presso la Questura di Trapani. Una delegazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, infatti, ha reso omaggio alla memoria di Pasquale Apicella, poliziotto rimasto vittima a seguito di un inseguimento a Capodichino nel tentativo di sventare una rapina per mano di un gruppo di malviventi. La volante dove si trovava l’agente scelto è stata speronata dall’auto dei criminali: l’impatto è stato fatale per Apicella che lascia moglie e due figli.

Sirene spiegate e saluto militare nel ricordo di un giovane che ha perso la propria vita in servizio.

Il video dalla pagina Facebook “Questura di Trapani”: https://www.facebook.com/questuratrapani/videos/241738296928934/









Leggi la notizia completa