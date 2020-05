L’avrebbe fatta finita se non fosse intervenuta in tempo una volante della Polizia. È successo nella tarda serata di ieri, a Trapani, dove un uomo di nazionalità tunisina ha tentato di lasciarsi cadere dal ramo di un albero nei pressi dell’imbocco dello scorrimento veloce di via Marsala. La segnalazione è giunta tempestivamente al comando della Polizia Locale che si è precipitata sul posto dissuadendo l’uomo dell’insano gesto ed evitando quindi la tragedia.









