Trapani: tenta il suicidio. Salvato dalla polizia

Tenta il suicidio. Ma viene salvato dalla polizia. Accade a Trapani.

Nel pomeriggio di ieri, 1° Maggio 2020, la polizia di Trapani ha sventato un suicidio: un uomo stava per impiccarsi, all’aperto. Aveva deciso di farla finita, infatti, in Via Marsala, poco prima dell’imbocco dello scorrimento veloce.

Si tratta di un uomo, di nazionalità tunisina, che aveva deciso di farla finita nelle sterpaglie che ci sono vicino lo scorrimento. Per fortuna è stato visto da altri passanti, che hanno cominciato a gridare per invitarlo a desistere, fin quando qualcuno non ha chiamato la polizia. E’ subito intervenuta la squadra volante.

Aveva già legato la corda ad un grosso ramo ed era pronto a mttere la testa nel cappio. Alla vista dei poliziotti si è dato alla fuga. E’ stato inseguito e poi bloccato in un vicolo vicino al supermercato Eurospin.

Dopo l'identificazione si è scoperto che l'uomo,









