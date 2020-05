Trapani, il Comune vara il piano di aiuti alle piccole aziende 

Il Comune di Trapani delibera il regolamento di aiuti alle micro e piccole imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica da covid-19. Previsti contributi a ristoro di TARI, TOSAP e Tassa Pubblicitaria per il periodo di chiusura e un sistema di aiuti agli investimenti in conto capitale



“La grave situazione economica e sociale in cui versano le imprese della nostra comunità” dichiara il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida “ci ha imposto profonde riflessioni e lo studio di soluzioni che potessero venire incontro alle grosse difficoltà degli imprenditori trapanesi. In piena pandemia, mentre da un lato si sono attivate azioni per la tutela della salute delle persone, ivi compreso il sostegno alimentare alle famiglie in gravi difficoltà e alle nuove povertà, al pari da tempo lavoriamo con il supporto degli assessori e di esperti alla predisposizione di uno strumento regolamentare, oggi deliberato, che dar& …









