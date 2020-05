Straw Challenge ecco la sfida “pericolosa” del tubo di carta igienica che può mettere in pericolo migliaia di ragazzi (Video).

Arriva su TikTok l’ultima follia: ingurgitare liquidi attraverso il tubo dei rotoli di carta fino a vomitare.

Arriva su TikTok una nuova sfida che può costare cara a migliaia di ragazzi, motivo per cui sta creando non poco allarmismo un po’ ovunque. Si tratta di una challenge dal nome inglese alquanto insolito “Straw Challenge” che in italiano significa letteralmente “Sfida della cannuccia”. Conosciuta anche come “Big Straw” è una stupida catena tra ragazzi che si filmano usando un tubo di carta igienica per rendersi ridicoli. La challenge, del tutto insolita per TikTok dal momento che normalmente sulla piattaforma gli utenti si sfidano in canti e balli, può essere davvero pericolosa poichè centinaia, se non migliaia di persone, in gran parte giovanissime, in tutto il mondo, si stanno ostruendo la gola e rischiano di soffocarsi dopo aver tentato …









Leggi la notizia completa