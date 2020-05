Sicilia, Musumeci dà il via libera ai fioristi  per la festa della mamma

Sì ai fiori per le mamme siciliane. C’è la deroga firmata dal presidente Musumeci che vale per domenica 10 maggio, giorno della festa della mamma. Il governatore Musumeci ha deciso che i fioristi possono restare aperti e che le mamme potranno ricevere l’omaggio floreale.

L’ordinanza firmata da Musumeci lo scorso 30 aprile, dice che domenica 10 maggio 2020 sarà consentita la vendita di prodotti florovivaistici, anche con il servizio a domicilio da parte dei fioristi. Una deroga importante alle chiusure, dato che le giornate festive, a causa dell’emergenza covid-19, non possono essere celebrate.









