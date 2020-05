Sicilia, il corteo in ricordo di Peppino Impastato è su “Radio 100 Passi”

Sarà una commemorazione diversa quella che ricorderà il 42° anniversario dell’uccisione di Peppino Impastato.

Il 9 maggio non ci sarà il tradizionale corteo che ogni anno vede lungo le strade di Cinisi migliaia di persone venire da ogni parte d’Italia.

Sulle pagine Facebook di “Radio 100 passi” e “Casa memoria Impastato”, saranno trasmessi per tutto il giorno video-contributi e testimonianze per commemorare il giovane di Cinisi, esponente di Democrazia proletaria, ucciso per aver denunciato gli affari della criminalità organizzata.









