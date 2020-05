Sicilia ancora in testa ai desideri di viaggio

L’Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Kessler di Trento hanno presentato il dato dell’indice di contagio nelle varie regioni d’Italia ad oggi. Da questa indagine risulta che la Sicilia riporta il dato migliore in Italia per quanto riguarda l’indice di contagio da Covid19, solo lo 0,34.

L’indice Rt fa riferimento alla potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva e rappresenta, in questo caso, il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento. Dal 6 aprile il dato era mediamente compreso tra lo 0,2 e lo 0,7 in tutto il Paese. Rt è solo uno degli indicatori che servono a definire i provvedimenti da adottare nella Fase 2. Infatti la differenza tra gli indici regionali non è obbligatoriamente una condizione per differenziare le misure successive a questa fase.

Ma è un dato confortante, una volta …









