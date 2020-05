San Vito Lo Capo, Italia Nostra: “Finalmente lo stop all’ecomostro Marina Bay”

Sullo stop al progetto della società “Marina Bay”, che voleva realizzare un mega porticciolo turistico nella baia di San Vito Lo Capo, interviene pubblicamente Italia Nostra Trapani che plaude al fatto che sia stata posta, finalmente, la parola fine a quello che per mesi è stato un incubo: l’ecomostro che si aggirava minaccioso su uno dei luoghi più incantevoli della Sicilia che è San Vito Lo Capo.

Il nuovo progetto del porto turistico che la società “Marina bay srl” di Trapani avrebbe dovuto presentare dopo il ritiro di quello precedente, non è arrivato nei tempi concordati con l’amministrazione Comunale e, conseguentemente, il Sindaco ha comunicato ufficialmente di ritenere conclusi i lavori della conferenza di servizio, indetta il 31 maggio 2019, e di aver messo la parila fine sul progetto.

“In un momento di storica emergenza sanitaria, in cui un’inaspettato stop ed un forzato isolamento ha indotto a …









