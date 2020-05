Rischio chiusura del reparto Psichiatria di Alcamo, sindaci scrivono all’Asp

I sindaci dei Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta (Distretto sociosanitario 55), Domenico Surdi, Nicola Rizzo e Antonino Accardo hanno inviato una nota all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani nella persona del Direttore Generale, dott Fabio Damiani, dove chiedono con determinazione che il reparto di psichiatria della struttura ospedaliera alcamese, San Vito e Santo Spirito, non venga chiuso.

Nella nota inviata al manager dell’Asp i sindaci scrivono:

Il reparto in questione da anni rappresenta un importante punto di riferimento per i soggetti affetti da disturbi psichiatrici e per le loro famiglie, le quali si troverebbero costrette a sopportare ulteriori disagi connessi agli spostamenti, per di più in un periodo in cui alla fragilità già connessa alla malattia si aggiunge quella derivante dalle implicazioni anche sociali dell’attuale emergenza.

L’ospedale di Alcamo, com’è noto, ha peraltro una posizione baricentrica …









