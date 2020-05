Petralia a capo del DAP, gli auguri della Uilpa e dell’associazione penalisti “Cesare Beccaria”

“Il fatto che il ministro Bonafede, almeno in questa circostanza, non abbia indugiato è certamente un segnale positivo che cogliamo con favore. La nomina di Bernardo Petralia a Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, a poche ore dalle dimissioni di Francesco Basentini e dopo qualche giorno dalla designazione di Roberto Tartaglia a Vice Capo, segna certamente un primissimo cambio di passo”.

Così saluta la nomina del neo Capo del DAP Gennarino De Fazio, per la UILPA Polizia Penitenziaria nazionale. De Fazio poi prosegue: “le carceri, il Corpo di polizia penitenziaria e, persino, i detenuti non avrebbero potuto permettersi pause o tentennamenti e hanno invece bisogno di una guida ben salda ai vertici del DAP, tale che possa fin da subito elaborare una sua progettualità complessiva ad ampio respiro e tiri fuori il sistema dalle secche in cui è stato cacciato, reingegnerizzandolo”.

“Tuttavia, …









Leggi la notizia completa