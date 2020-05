Nella Finanziaria Regionale previsti 2 milioni di euro per i Comuni “zone rosse” come Salemi  

“La norma che istituisce il Fondo Perequativo degli Enti Locali sostiene e rafforza la centralità dei Comuni, che si trovano in prima linea in questa drammatica emergenza sanitaria che sta determinando una crisi sociale ed economica senza precedenti“.

Lo dice Baldo Gucciardi, parlamentare regionale del PD e vicepresidente della commissione Bilancio all’Assemblea Regionale Siciliana a proposito dell’approvazione dell’articolo 9 della finanziaria.

“Il Fondo perequativo – prosegue Gucciardi – che il Partito Democratico ha rimpinguato per complessivi 300 milioni di euro grazie anche all’impegno in commissione Affari istituzionali dei parlamentari Lupo e Cracolici, consentirà ai Comuni di compensare le minori entrate che possono derivare dalla esenzione o riduzione dei tributi locali che gravano sugli operatori economici, compresi ristoranti, bar e attività turistiche. Inoltre affida la possibilità ai Comuni di aumentare la concessione del suolo pubblico per il distanziamento …









Leggi la notizia completa