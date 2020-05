Martina, trapanese bloccata a Milano: «Presidente Musumeci, ci faccia tornare a casa»

Il grido di aiuto che lancia Martina è quello di tanti ragazzi siciliani che vorrebbero rientrare nella propria terra di residenza ma che, alla luce delle nuove disposizioni stabilite dal Governatore della Regione siciliana Nello Musumeci, non potranno farlo fino a nuovo ordine. Martina Failla, ragazza trapanese, vive a Milano dove ha intrapreso gli studi universitari per conseguire, lo scorso Dicembre, la laurea in Fotografia e Arte contemporanea presso l’Accademia di Belle Arti di Brera

«Sono in quarantena dal 27 Febbraio, dai primi casi noti di Coronavirus in Lombardia perché, da diabetica di tipo 1, sarei maggiormente esposta al rischio. Alla comunicazione della chiusura della regione avvenuta dopo la mia prima settimana di isolamento, in quel momento ho preferito rimanere a Milano perché sarei stato un facile contagio. Il lungo periodo di quarantena inizia a farsi sentire, sono lontana dalla mia famiglia anche se ho cercato di …









