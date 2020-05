Marsala, trasporto urbano gratuito per disabili e anziani. La nuova procedura per il rilascio delle tessere

Dal prossimo 11 Maggio, anziani e disabili potranno richiedere il rilascio delle tessere per usufruire a Marsala del trasporto bus gratuito. Lo rende noto il Servizio Municipale Autotrasporti che ha pubblicato un apposito Avviso sul sito istituzionale alla pagina: http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30028. Qui è pure possibile scaricare il modulo per la presentazione dell’istanza, alla quale dovrà essere allegata la documentazione indicata.

La novità riguarda la procedura per il rilascio delle tessere, tenuto conto del momento emergenziale: gli interessati dovranno inviare la richiesta alla mail: sciacca.mariaeugenia@comune.marsala.tp.it.

Successivamente, occorrerà chiamare i numeri 0923993358 oppure 0923993872 – da Lunedì a Venerdì, ore 9/13 – e fissare un appuntamento per il ritiro della tessera, portando con sé la foto che dovrà essere applicata sulla stessa.

Anziani e disabili che









