L’avv. Rizzo risponde: tutela del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive durante emergenza covid 19

L’art. 91 del Decreto Legge, 17 marzo 2020, n. 18, impone al Giudice, in sede di contenzioso civile relativo agli inadempimenti contrattuali ex art. 1218 c.c., di valutare la situazione di grave emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 valutandole quale causa di forza maggiore.Il debitore, dunque, potrà usufruire di notevoli tutele economiche e giudiziarie.

vediamo come e in quali casi .

Art. 1467 c.c.: “Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili.

in tali casi la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall’art. 1458. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo …









Leggi la notizia completa