L’Ars e la Finanziaria. Ieri la maratona, oggi l’approvazione 

Una seduta fiume quella di ieri, 1 maggio, all’ARS per approvare la manovra Finanziaria ma a ridosso della mezzanotte il presidente dell’ARS, Gianfranco Miccichè, ha compreso la stanchezza di molti e ha aggiornato i lavori alle 11 di questa mattina.

Ventisei gli articoli da approvare, molti contenenti aiuti economici per le imprese, i Comuni, il Turismo, le zone rosse ( che dal 4 maggio torneranno a essere delle città libere), lo Sport, Formazione e Università.

Si è fatto ricorso più volte al voto segreto, strumento riconosciuto ai deputati, che trova contrario il presidente della Regione, Nello Musumeci, non presente in Aula.

Non sono mancate le parole di apprezzamento da parte dell’opposizione verso il presidente dell’ARS, il deputo del Pd Nello Di Pasquale ha riconosciuto che se i lavori sono andati avanti tanto da consentire l’approvazione della Finanziaria lo si …









