È di un ferito grave, l’incidente avvenuto in maniera autonoma oggi pomeriggio in contrada Airone a Castelvetrano. Un 76enne di Castelvetrano, P.G. (queste le iniziali), è rimasto schiacciato dal proprio trattore che si è ribaltato, a quanto pare, il terreno sconnesso.

L’uomo ha riportato dei traumi a diverse parti del corpo e così è stato disposto il trasferimento in elisoccorso presso il Trauma Center dell’Ospedale “Villa Sofia” di Palermo. L’elicottero del 118 è decollato in serata dall’elipista a fianco l’ospedale “Vittorio Emanuele II”, dirigendosi verso Palermo.

L’articolo Incidente sul lavoro a Castelvetrano, ferito trasferito in elisoccorso sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









Leggi la notizia completa