“Il mio compagno non ha aggredito i Carabinieri” 

“Il mio compagno, Ivan Ferro, non ha aggredito i Carabinieri, quando è stato fermato a Castellammare del Golfo”.

Lo dice alla redazione di Tp24 la compagna del giovane, indicato come uno spacciatore dai Carabinieri, e protagonista di una vicenda di cronaca: era con un amico in auto, quando sono stati fermati l’amico si è dato alla fuga. Qui l’articolo.

Ferro, secondo i Carabinieri, ha aggredito i militari. Ma la compagna fornisce il verbale, nel quale si dice che Ferro era “assai alterato, scontroso e tericente al controllo”, ma non si accenna ad alcuna aggressione, come invece sostengono i Carabinieri.

Al termine della perquisizione personale, Ferro è stato trovato in possesso di cocaina.











