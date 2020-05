Il duplice assassinio di Via della Clessidra. Disarmonie prestabilite /4

di Marcello Benfante, con le tavole di Gianni Allegra

[Nelle puntate precedenti: Da pittore surrealista, Zingales riflette sulla natura schizofrenica dell’enigma poliziesco di via della Clessidra. Chi ha sparato? Il Bel Tenebroso o la Venere Bionda? Le testimonianze sono infatti discordanti. E qual è il movente? Si tratta forse di mafia? No, non pare. Entra in gioco il Professore, protagonista e indiscutibile deus ex machina del racconto. Noto anche come Diogene, è il re dei clochard. Da molto tempo vive di elemosine nel cuore della Vucciria, offrendo la sua onnicomprensiva consulenza alla popolazione del quartiere, che lo consulta con assolta deferenza. Uomo dottissimo, si produce in ampie e varie disquisizioni, riflettendo tra l’altro sull’ambiguità degli orologi.]

V

DISARMONIE PRESTABILITE

La sua intelligenza robustamente logica non si lasciava frastornare dalle chimere. Sensibile a quel che di terribile era nella realtà, non …









