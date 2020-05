Fermati in autostrada con 12 chili di marijuana. Arrestati tre marsalesi

Fermati in autostrada con 12 chili di marijuana. Tre marsalesi sono stati arrestati dalla polizia per detenzione e spaccio di droga.

I tre M.S. di 25 anni, M.G. di 26 e S.V. di 62, già noti alle forze dell’ordine, mercoledì scorso viaggiavano a bordo di un’auto lungo l’autostrada A29, e quando sono stati fermati nei pressi dello svincolo di Alcamo Ovest, non hanno saputo dare una spiegazione della loro presenza in autostrada, visto il divieto imposto dal decreto governativo per il contenimento dell’epidemia da Coronavirus.

I tre hanno palesato un particolare nervosismo e così i poliziotti, insospettiti da quell’atteggiamento hanno controllato l’automobile trovando nel portabagagli un sacco di plastica nera in cui erano contenuti altri sacchetti con ben 12 chili di marijuana. I tre a quel punto sono stati condotti presso gli uffici della polizia stradale di Alcamo e per loro è scattato l’arresto.









