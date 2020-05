Ecco chi sono i congiunti che da lunedì sarà possibile incontrare.

Il termine, utilizzato nel decreto sulla fase 2, ha creato molta confusione. E quindi, tra una circolare, una spiegazione, una dichiarazione, si è arrivati a questa conclusione, pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Prendete nota.

Congiunti sono: i familiari consanguinei, in linea retta e in linea orizzontale. Stiamo parlando di nonni, genitori, figli, nipoti. E poi: fratelli, sorelle, zie e cugini.

Congiunti sono anche gli “affini”, cioè i familiari acquisiti da parte del coniuge: suoceri, cognati, nipoti acquisiti.

Mentre non si sono dubbi sulle coppie sposate, ci sono problemi, ancora, su conviventi e fidanzati. Come fa uno a dimostrarlo? Però è chiaro che si tratta comunque di affetti stabili.

Poi c’è il capitolo delle amicizie. Molti preferiscono vedere un caro amico, che una zia, magari. Purtroppo gli amici non …









