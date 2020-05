Sala d’Ercole ha confermato anche l’emendamento Pd che stanzia due milioni di euro per i Comuni di Salemi, Troina, Agira e Villafrati, dichiarati ‘zona rossa’ per l’emergenza Covid19: una misura che servirà a far fronte ai disagi economici subiti dalle popolazioni nelle ultime settimane.

L'articolo Dall'Ars ok al Fondo perequativo e due milioni per le 'zone rosse', "Segnale di attenzione verso i Comuni" sembra essere il primo su BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.









