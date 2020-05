Coronavirus, tutto fermo nel Trapanese. Nessun tampone fatto, restano 56 i positivi

Tutto resta stabile, tutto resta come ieri, in provincia di Trapani, sul fronte dell’epidemia da Coronavirus.

Rispetto a ieri, infatti, non è stato fatto alcun tampone. Quindi restano 56 le persone attualmente positive al Covid 19.

Non c’è nessun nuovo guarito rispetto a ieri e le persone ricoverate restano 4, di cui una in terapia intensiva, sempre al Covid Hospital di Marsala.

Questi i dati per città: Alcamo13; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 9; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 2; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 8; Valderice 5

Il totale tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza è 5.016.

I test sierologici su personale sanitario sono 3.344.

Dall’inizio dell’epidemia sono state contagiate 123 persone, di queste ne sono guarite 62 e decedute 5, secondo i dati trasmessi dall’Asp di Trapani.









Leggi la notizia completa