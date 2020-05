Coronavirus, non si fermano ad un posto di blocco della Finanza. Rintracciati e multati 

Non si ferma ad un posto di blocco della Guardia di Finanza di Termini Imerese. L’uomo, in compagnia di un’altra persona, non ha mai conseguito la patente di guida ed era al volante di un’auto senza assicurazione e sottoposta a fermo aministrativo. I due una volta rintracciati sono stati multati. Qui i dettagi nel comunicato:

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Gruppo di Termini Imerese, durante un posto di controllo in località Altavilla, disposto nell’ambito dell’intensificazione dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, hanno sanzionato un soggetto perché circolava a bordo di un’auto priva di copertura assicurativa e gravata da fermo amministrativo, senza aver mai conseguito la patente di guida.

In particolare, i militari intimavano l’alt ad un’autovettura con a bordo due soggetti …









