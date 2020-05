Coronavirus, le mascherine di protezione di una ditta marsalese ottengono la certificazione

Hanno ottenuto la certificazione le mascherine filtranti della ditta “Picciore Arredi Tessili” di Marsala. Un’azienda che ha iniziato a produrle in maniera artigianale e che ora, ha riconvertito la propria azienda a questa nuova produzione.

“Ci siamo adoperati per certificare le nostre ‘mascherine’ – dicono Vincenzo e Giuseppe Piccione – con tutte le autorizzazioni della direzione sanitaria, etc. Per noi, ovviamente, questo è un ‘nuovo mondo’, ci siamo dovuti inventare e adeguare alla situazione di emergenza per dare tutto il nostro contributo. Le nostre sono mascherine civili ed industriali, non sanitarie. Adesso ne produciamo tantissime. Abbiamo trasformato la nostra ditta/azienda nell’interesse della città e del territorio”.

La ditta prepara le mascherine lavabili – in tessuto non tessuto triplo strato con lacci in TNT disponibili per tutti i cittadini, presso il negozio in Via Dante Alighieri 195/199 a Marsala e nei …









