Coronavirus in Sicilia, scendono i contagi ma meno tamponi: calano ancora i ricoveri Giornale di SiciliaCovid-19:in Sicilia 2.186 casi,15 in più Agenzia ANSACoronavirus, in Sicilia dati stabili. 24.900 tamponi sui rientrati dal Nord: trovati 263 positivi La RepubblicaSicilia: pochissimi contagiati lasiciliaweb | Notizie di SiciliaCoronavirus, in Sicilia continua la discesa: 19 nuovi casi, 5 in provincia di Palermo PalermoTodayVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa