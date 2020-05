Coronavirus, in Sicilia i parrucchieri potrebbero riaprire il 17 maggio

In Sicilia barbieri e parrucchieri potrebbero riaprire il 17 maggio. Così ha dichiarato il presidente della Regione Nello Musumeci, che per quella data “spera di strappare al premier Conte il permesso di riaprire le loro botteghe ai parrucchieri per uomo e per donna”.

Al momento è il 1 giugno la data prospettata dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una delle sue ultime conferenze stampa, durante la quale ha annunciato il lancio della Fase 2 a livello nazionale. In Sicilia si cerca di anticipare, anche in considerazione della lenta evoluzione epidemiologica e dei numeri bassi relativi al contagio.

Sono diverse le proteste da parte di barbieri e parrucchieri, che hanno chiesto la riapertura in tempi brevi. Oltre al danno economico, i professionisti della categoria temono il favorire l’abusivismo, con molti che sarebbero disposti a effettuare attività a domicilio. Il pericolo, inoltre, sarebbe anche …









