Come saremo? Una riflessione sulla cultura di domani

Come saremo?

Vivo come molti di noi una dimensione ovattata, “disturbata” da qualche fila per spesa farmacia o altro e poco più. Dal 7 marzo più o meno ho adattato la mia vita a qualcosa che non avrei mai pensato ovvero a stare. Ad avere un tempo dilatato, e essendomi abituato negli ultimi anni a correre come il coniglio di Alice nel paese delle meraviglie e come motto, non c’è tempo non c’è tempo, allora ho accettato la sfida: siamo animali che si abituano al cambiamento, e se all’inizio ogni giorno alle 18:00 succedeva qualcosa al balcone, poi abbiamo capito che la cosa non sarebbe stata breve. E allora letture, panico da convivenza, le prime fotografie con le nostre città deserte, film da riscoprire, cantine da riordinare stanze studio insopportabili da vedere in quelle condizioni e allora si è fatto avanti …









Leggi la notizia completa