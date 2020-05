Castellammare: aggredisce i Carabinieri ad un posto di blocco. Arrestato uno spacciatore

I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Ivan Ferro, castellammarese, classe 91, già gravato da precedenti di polizia.

Nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i militari hanno fermato una autovettura con a bordo due giovani tra cui Ferro, che non era alla guida.

Improvvisamente, quest’ultimo è sceso dai veicolo aggredendo violentemente uno dei militari mentre il conducente dell’auto si dava alla fuga.

Dopo aver bloccato il giovane e riportato la situazione alla normalità, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale di Ferro che è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 7 grammi di cocaina, immediatamente posta sotto sequestro.

Ferro è stato dichiarato in arresto. Nel corso del giudizio direttissimo che si è tenuto nella giornata …









Leggi la notizia completa