C’è una barca in avaria con 68 persone a bordo al largo di Lampedusa.

Si tratta di 68 persone in fuga dalla Libia.

Sono riusciti a chiamare Alarm Phone.

“Sono quasi nella zona Sar italiana – spiega il contatto telefonico di emergenza – ma hanno problemi al motore. Hanno attraversato il Mediterraneo da soli e ora hanno bisogno di assistenza immediata”.

