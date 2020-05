Ars, il parco archeologico di Marsala fa litigare Lo Curto e Micciché: “Mi sono rotto le …”

Botta e risposta all’ARS tra la deputata marsalese dell’UDC, Eleonora Lo Curto, e il presidente dell’Aula, Gianfranco Miccichè, che ha perso la pazienza per un suo emendamento.

L’articolo in questione è il 20: Lo Curto ha presentato un emendamento per il Baglio Tumbarello – Grignani, che sorge all’interno del Parco archeologico di Marsala, e Miccichè ha sbottato: “Solo marchette avete fatto finora, emendamenti che non c’entrano niente con questa Finanziaria. Il Baglio che non so come si chiama, non c’entra niente col Covid. Un po’ di decoro!”

La deputata ha replicato: “Ho chiesto di prevedere uno stanziamento da 100 mila euro per completare lavori fermi da oltre dieci anni. Si tratta di una struttura della Regione. In questo momento di emergenza Covid, in cui tutti, in questi giorni, hanno sproloquiato parlando …









