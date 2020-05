Arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Alle ore 19.20 circa del giorno 29.04.2020, durante lo svolgimento del normale servizio di vigilanza stradale, operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Alcamo, lungo l’autostrada A29, nei pressi dello svincolo autostradale di “Alcamo Ovest”, direzione Trapani, notavano un veicolo con a bordo tre persone.

La pattuglia invitava gli occupanti del veicolo a fornire spiegazioni della loro presenza in autostrada, in ragione della vigenza delle limitazioni alla circolazione imposte dal DPCM finalizzate al contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19.

Questi non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione, ma palesavano un evidente nervosismo, inducendo gli operatori a più approfonditi accertamenti.

In effetti, i tre, già gravati da precedenti di polizia, celavano all’interno del portabagagli-baule posteriore un grosso sacco in plastica di colore nero che occupava l’intero baule, contenente a sua volta altri involucri in plastica trasparente più piccoli con all& …









Leggi la notizia completa