Anche a Marsala oggi e domani controlli con il drone. Ecco quanto è costato il servizio

Anche a Marsala continuano oggi e domani, 2 e 3 Maggio, i controlli della polizia municipale con il drone, per evitare assembramenti nell’ultimo fine settimana prima della fase 2.

Il bel tempo, e il calo dei contagi, rendono difficili per molti marsalesi stare a casa. Così come sono diverse, soprattutto in periferia, le famiglie che organizzano grigliate e feste, contravvenenendo alle regole del lockdown.

Da qui la scelta dei vigili urbani di utilizzare anche dei droni per controllare quello che accade a Marsala ed intervenire. Il servizio di videosorveglianza aerea è cominciato il 25 Aprile, ed è durato 5 giorni (in pratica, i due ponti festivi). E’ stato attuato dal Comune con affidamento diretto alla Krivamar di Mario Ottoveggio. Per effettuare il controllo è necessario il brevetto Enac e la Krivamar è l’unica ditta, scrive il Comune nella determina, che ha tutte le autorizzazioni necessarie. Da qui l’acquisto del servizio per 1750 euro.

