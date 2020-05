Alcamo, il “Fazio Allmayer” non verrà smembrato. Ok all’emendamento in Finanziaria regionale

Non verrà smembrato in più città l’istituto superiore di Alcamo Vito Fazio Allmayer.

Almeno così prospetta un emendamento presentato dalla deputata 5 Stelle Valentina Palmeri e inserito nella legge Finanziaria.

L’ex Provincia di Trapani aveva previsto che l’istituto alcamese potesse essere diviso nei comuni limitrofi per l’impossibilità di pagare l’affitto della sede di viale Europa. Con l’emendamento si prevede invece la modifica normativa che va decisamente nella direzione di porre l’ex Provincia nelle condizioni di revocare il provvedimento di recesso della locazione del plesso del viale Europa.

“Il mio emendamento – dice la deputata regionale Palmeri, in riferimento agli affitti degli edifici scolastici – stralciato dalla Presidenza dell’Aula, ma ripescato dal Governo con l’emendamento riscritto dall’assessore Lagalla, è stato approvato nel contesto della legge finanziaria in discussione all’Ars. A rischio trasferimento ci sono alcuni istituti in Sicilia, tra cui il “Vito Fazio Allmayer& …









