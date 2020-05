Valderice, Stabile: «Due nuovi guariti. Importante adesso non sbagliare»

Scende a 5 il numero di positivi al Covid-19 a Valderice. L’annuncio arriva direttamente dal primo cittadino, Francesco Stabile tramite il proprio canale Facebook. Gioia mista ad una guardia che deve restare alta. Questo il messaggio: «Oggi si registra un ulteriore notizia positiva per la nostra comunità; altri 2 cittadini valdericini risultano guariti dal coronavirus. Scende a 5 il numero dei positivi.

Abbiamo davanti due settimane importanti in cui non possiamo sbagliare.Un altro lockdown sarebbe molto preoccupante e porterebbe conseguenze irreversibili sul lavoro e sull’occupazione. Maggio è il “banco di prova” per tutto il Paese, dobbiamo ripartire in sicurezza e con la consapevolezza di aver seguito il giusto cammino».









