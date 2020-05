“Una punta di Sal”. 1° Maggio: la strage dei lavoratori a Portella della Ginestra (la prima dell’era Repubblicana), il vile atto del falso eroe Salvatore Giuliano

Oggi 1° maggio è la festa dei lavoratori. Su questa festa si sono scritte e si continuano a scrivere pagine di storia dei lavoratori, delle conquiste raggiunte e quelle da raggiungere, ma oggi io voglio ricordare questa data per un tragedia che si è abbattuta sulla Sicilia e che ha provocato 11 morti e 27 feriti.

La Sicilia dei lavoratori e dei contadini ferita mortalmente su un campo di ginestra, che è un fiore particolare, per crescere non sceglie terreni verdi e ospitali, ma al contrario, sceglie terreni aridi, rocciosi o franosi. Terreni nei quali sembrerebbe non crescere niente, ma la ginestra è una pianta ostinata e resiste anche dove è difficile farlo. Questo fiore di un giallo così vivo bene si presta a descrivere i contadini di Portella, tra loro si possono trovare similitudini, perché anche quella di quei contadini è una storia di resistenza.

È il …









