Tre Fontane: Oggi alle 15 evento-diretta Facebook per L’Insonnia Sound Fest

Il Coronavirus non ferma l’Insonnia Sound Fest. Nato il 1 Maggio 2015 #InsonniaSoundFest riscuote già alla prima data un successo notevole portando migliaia di persone a ballare e a scatenarsi a ritmo di musica all’Insonnia DiscoPub di Tre Fontane.

Anche oggi , primo maggio 2020, la festa non si ferma.

Quest’anno le misure adottate per il contenimento del Covid-19 non permetteranno di aprire al pubblico.

“Ma abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso che vi terrà compagnia e ci permetterà di stare tutti insieme anche se lontani” dicono gli organizzatori, che aggiungono: “Ricomincieremo da dove non abbiamo mai smesso”.

Sulla pagina Facebook del club Insonnia si alterneranno i più importanti dj della provincia di Trapani. L’evento comincia alle 15. #INSONNIADISCOPUB



Ecco la lista degli artisti che parteciperanno all’ Insonnia Sound …









Leggi la notizia completa