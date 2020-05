SIcilia, occhio alla trappola: se si riapre bisogna dirlo al Prefetto 

Lunedì la Sicilia riapre, come abbiamo scritto questa mattina su Tp24. Occhio, però, alle trappole. Se si legge bene l’ordinanza di Musumeci (qui la potete scaricare) balza all’occhio l’articolo 9.

Per le attività di ristoranti, rosticcerie, pizzerie, bar, pasticcerie,eccetera viene introdotto l’obbligo preventivo di comunicare l’inizio dell’attività (asporto e consegna al domicilio) al Prefetto.

Si tratta di un obbligo singolare, sia perchè non è previsto dal Dpcm del governo, sia perché è un inutile adempimento burocratico. Ecco cosa dice l’articolo 9:

Art. 9 (disposizioni comuni per lo svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali) Tutte le attività produttive industriali e commerciali individuate dagli allegati 1, 2 e 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 sono consentite nel territorio della Regione Siciliana, secondo le modalità specificate nel medesimo Decreto. Sono, quindi, autorizzate, previa comunicazione al Prefetto, anche le attività …









