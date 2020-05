   Sicilia blindata, niente treni dal Nord. “Con riaperture potrebbero aumentare contagi”

Nessuno entra in Sicilia, almeno fino al 17 maggio. Passa la linea delle chiusura di Musumeci, almeno per quanto riguarda il trasporto ferroviario.

Sull’isola non arriveranno treni da nessuna regione e sembra che il blocco varrà anche per aerei e navi. Ieri Ministero dei Trasporti e della Salute hanno varato un nuovo decreto che aggiunge collegamenti a lunga percorrenza in tutta Italia. Ma lo stesso decreto proroga anche l’efficacia delle misure limitative in Sicilia e Sardegna adottate dai rispettivi governatori per far fronte all’emergenza Coronavirus.

Il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci aveva chiesto che restassero in vigore le restrizioni sull’accesso in regione. Questo per evitare il ripetersi delle scene viste ad inizio marzo, con l’esodo dal Nord Italia verso la Sicilia, quando sono arrivate 40 mila persone sull’Isola. Tutto rimane invariato, quindi, almeno al momento. Per evitare il …









