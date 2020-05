Sicilia, Accordo tra ASP Siracusa e CRI per la consegna dei farmaci

L’Assessorato Regionale della Salute, nell’ambito delle strategie di contrasto e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, e allo scopo di favorire l’attivazione di misure atte a ridurre lo spostamento dal proprio domicilio di pazienti positivi, ovvero in quarantena, persone fragili come gli anziani, soggetti immunodepressi o con patologie che hanno difficoltà a ritirare la terapia presso i punti di distribuzione delle farmacie dei Presidi Ospedalieri dell’intero territorio regionale, ha invitato le Aziende del Servizio Sanitario Regionale ad attivare un sistema di consegna domiciliare dei farmaci, avvalendosi anche delle Associazioni di Volontariato con operatori adeguatamente formati.

In quest’ottica, a seguito di richiesta e interlocuzione intercorsa tra la l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa e il Comitato Regionale CRI Sicilia, è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra l& …









