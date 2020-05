San Vito, seminari gratuiti on line su sicurezza nel lavoro e comunicazione turistica

Promosso dall’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, prende il via oggi il primo di una serie di seminari gratuiti a distanza rivolti ad imprenditori economici e lavoratori del settore turistico, tenuti da esperti in materia di sicurezza sul lavoro e di comunicazione.

Il primo incontro dal titolo “Covid e sicurezza negli ambienti di lavoro” si tiene oggi alle ore 15:30. Il secondo “Covid e Sicurezza nelle strutture ricettive” si terrà il 2 maggio. Il terzo “Covid e sicurezza- Esercizi pubblici e somministrazione” è in programma il 5 maggio. I primi tre incontri saranno tenuti dal dottor Alberto Bruno, esperto di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il quarto seminario si terrà il 7 maggio sul tema “Turismo: strategie di comunicazione post covid -19”, a cura del dottor Marcello Orlando, CEO dell’agenzia di comunicazione Feedback. Tutti gli webinar prenderanno il via …









