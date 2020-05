Marsala, primo Maggio senza fiera … 

“Giovane, metti il gettone!”.

Ce ne siamo accorti tutti, in pochi lo abbiamo detto ad alta voce. Ma è un altro pezzo della nostra vita che manca. A Marsala, quest’anno, per la prima volta nella storia recente della città, non c’è la tradizionale “fiera di Maggio”, quella specie di luna park ambulante, con attrazioni, giochi, bancarelle, zucchero filato, mele caramellate e cineserie, che si tiene nell’area vicino lo Stadio.

Un piccolo evento kitsch e irresistibile, che resta in città per due settimane, solitamente, per poi spostarsi altrove.

E insomma, per quest’anno niente bassotto, tagadà, ballerina, autoscontro, corsa dei cavalli … ci rifaremo l’anno prossimo. Conserviamo i gettoni.









Leggi la notizia completa