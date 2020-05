Marsala, l’ITET “G.Garibaldi” organizza un videocorso di orientamento con l’esercito italiano

Si è tenuto ieri in remoto, attraverso Piattaforma istituzionale G Suite for education dell’ITET “G.Garibaldi”, un importante incontro di orientamento post diploma che ha visto coinvolti gli studenti delle quinte classi e l’Esercito italiano, in questa occasione rappresentato dal Sesto Reggimento Bersaglieri di Trapani.

L’Esercito Italiano, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, organizza conferenze informative rivolte agli studenti degli Istituti scolastici di primo e secondo grado. Le conferenze di orientamento hanno lo scopo di far conoscere il ruolo svolto dall’Esercito in ambito nazionale e internazionale, fornendo agli studenti le informazioni relative alle opportunità professionali offerte e gli sbocchi di carriera (Ufficiali, Sottufficiali, Graduati, Volontari in Ferma Prefissata).

“L’incontro, – afferma la Dirigente dell’Istituto, Loana Giacalone – fortemente voluto dal Tenente Colonnello Giovanni Patti, che ringrazio, ha riunito intorno al tavolo …









Leggi la notizia completa