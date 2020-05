Marsala, Feder. Agri. chiede lo stato di calamità per il florovivaismo

Chiesto lo stato di calamità per il comparto florovivaistico di Marsala, in crisi a causa della pandemia causata dal virus.

Per sollecitare degli interventi a sostegno delle aziende, al fine di poter determinare una stima provvisoria dei danni economici attuali e attivare le procedure previste dalle norme in materia, Michele De Maria responsabile di Feder. Agri. ha scritto all’assessorato regionale Agricoltura, rappresentando le enormi difficoltà e i danni che l’intero comparto sta subendo.

“IL CONTADINO SOC. COOP. AGRICOLA”, che ha sede legale e amministrativa a Marsala in contrada Ponte Fiumarella, rappresenta con 73 aziende ad essa associate, in Provincia di Trapani, l’intero comparto del florovivaismo. Qui i sei punti con i problemi comunicati all’assessorato regionale:

“La situazione gravissima in cui sta versando il nostro paese a causa del Virus Covid-19 che ha investito l’Italia in modo violento …









