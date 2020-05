Marsala, 56° anniversario della sciagura dello Stagnone. Il ricordo di Diego Maggio

Ricorre oggi il 56° anniversario della più grande sciagura che Marsala ha subìto nel dopoguerra: i diciassette annegati nello Stagnone.

Era una gita dei Salesiani, della Casa Divina Provvidenza.

C’erano quattro miei compagni e il mio maestro di quella Quarta Elementare. E anche due diciassettenni oratoriani marsalesi: Nino Messina e Carmelo Orlando.

C’è uno spiazzale adesso, a Punta Palermo: davanti all’Isola Lunga.

Una data che (anche in pieno confinamento da pandemia) segna la Festa del Lavoro (quello che ormai scarseggia un po’ dovunque) non solo in Italia, dovrebbe diventare per per la nostra città la Giornata del Ricordo.

Diego Maggio









Leggi la notizia completa