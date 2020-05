“Io,commerciante a Trapani. Le mie paure dopo 60 giorni di chiusura” 

Buongiorno Tp24,

sono Sebastiano, titolare di un negozio di articoli sportivi a Trapani e vi scrivo questa lettera aperta.

Quando a marzo ho chiuso il mio negozio il primo mese mi sono detto: ok, dai … si fa un sacrificio tutti insieme, possiamo resistere, possiamo farcela … il mio motto nella vita è sempre stato: “un perdente trova sempre una scusa, mentre vincente trova sempre una soluzione”.

Ma dopo il 40esimo giorno di chiusura, senza incassi, con i fornitori da pagare, con l’affitto da pagare, con le bollette da pagare e con una seria paura nel futuro, in attesa di riaprire il 18 maggio (dopo 68 giorni di chiusura e mancati incassi) la mente si riempie di pensieri e l’ottimismo si trasforma pessimismo, in rabbia, delusione ed irrequietezza.

Mi auguro che nei prossimi giorni il Governo dia delle certezze e rassicurazioni alle imprese per la loro ripartenza e ci indennizzi per le …









