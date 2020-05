Il crollo degli aeroporti per il Coronavirus. Birgi -90%. Palermo si prepara a ripartire

Come se non fosse abbastanza complicata, la situazione dell’aeroporto Trapani Birgi, ci si è messo pure il Coronavirus a mandare in fumo quei piccoli progressi che si stavano facendo per rilanciare lo scalo.

E il disastro è confermato dai dati sul traffico aereo per il mese di marzo. Lo scalo trapanese, a causa delle restrizioni imposte per l’emergenza Covid, ha subito un crollo dei passeggeri in transito dell’89,2% rispetto al marzo 2019, con soltanto 4.381 passeggeri in transito. Cala anche il transito delle merci del 70% mentre i movimenti totali crollano del 73%.

Una batosta enorme, è l’emergenza Coronavirus, per gli aeroporti italiani. Secondo i dati diffusi da Assoaeroporti, nel mese di marzo, il totale del traffico passeggeri in Italia si è ridotto dell’85,1%, i movimenti del 66,6% e il transito merci del 33,9%.

A Palermo il calo dei passeggeri è del 81,9%, quello dei movimenti del 60,2% mentre sono aumentati del 366,7 % gli aerei cargo in transito.

