Non c’è limite alla vergogna. Hanno rubato il gel igienizzante al Covid – Hospital.

Accade a Partinico e lo racconta Partinico Live.

Nella sala triage, all’ingresso del nosocomio al piano terra, qualcuno ha rubato i distributori automatici contenenti gel igienizzante.

Per l’esattezza ne sono stati asportati due.

Dal territorio, invece, arrivano segnalazioni di furti negli ospedali, che colpiscono i medici che in queste ore sono impegnati nei diversi turni. Insomma, la gente ha paura ad andare negli ospedali per paura del contagio. I ladri, invece, no.









