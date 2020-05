Festa del lavoro è la nostra adesione alla democrazia e alla libertà. Senza lavoro non ci può essere l’Italia!

Un buon Primo Maggio a tutti i lavoratori. A chi, in piena crisi Covid-19, lavora in situazioni di emergenza, vive condizioni di vita difficili, si sveglia con l’incubo di un lavoro e di un futuro incerti, a chi sta cercando la sua strada, a coloro che sono ancora disoccupati, ai braccianti sfruttati dal capolarato, ai cassaintegrati. A tutti auguro, in questo giorno significativo, di non smettere di sperare e di credere con forza che ” Tutto andrà bene “. Il 1°maggio 2020 sarà una data che andrà pensata come un nuovo inizio per ciascuno di noi, sicuri di poter ricostruire, di fare più e meglio di prima. Una data per ricominciare.

Una ricorrenza che si celebra in molti paesi del mondo per ricordare le lotte di chi ci ha preceduto, per restituire dignità e diritti ai lavoratori e soprattutto …









